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АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Эвертон
Сток Сити - Эвертон: обзор матча 04 марта 2015
Сток Сити
04.03.2015, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Эвертон
32'
В. Мозес
84'
М. Диуф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Эвертон
Желтая карточка
Д. Уолтерс
90'
+1
Желтая карточка
А. Бегович
89'
ГОЛ! 2:0!
М. Диуф
84'
83'
Замена
К. Миральяс
️️️️
С. Нейсмит
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Ч. Адам
74'
Замена
М. Диуф
️️️️
П. Крауч
64'
60'
Замена
А. Коне
️️️️
А. Леннон
60'
Замена
Л. Осман
️️️️
Г. Бэрри
52'
Желтая карточка
С. Нейсмит
ГОЛ! 1:0!
В. Мозес
Пас отдал
Ф. Бардсли
32'
Замена
Д. Кэмерон
️️️️
Ф. Вольшайд
17'
14'
Желтая карточка
Г. Бэрри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Дионатан
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
34
Оливер Шентон
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Эвертон
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
21
Леон Осман
ПП
2
Аруна Коне
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
33
Питерс
36
Уилсон
2
Вольшайд
27
Бардсли
16
Адам
15
Н'Зонзи
12
Уилэн
11
Мозес
19
Уолтерс
15
Крауч
4-4-2
1
Ховард
23
Коулмен
19
Ягиелка
29
Гарбатт
6
Стоунз
12
Леннон
18
Бэрри
16
МакКарти
24
Гибсон
9
Лукаку
14
Нейсмит
2
Вольшайд
5
Кэмерон
5
Кэмерон
2
Вольшайд
16
Адам
7
Арнаутович
7
Арнаутович
16
Адам
15
Крауч
92
Диуф
92
Диуф
15
Крауч
18
Бэрри
21
Осман
21
Осман
18
Бэрри
12
Леннон
2
Коне
2
Коне
12
Леннон
14
Нейсмит
87
Миральяс
87
Миральяс
14
Нейсмит
Остались в запасе
Сток Сити
Эвертон
23
Дионатан
ЦЗ
34
Оливер Шентон
ЦП
1
Джек Батлэнд
ВР
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
23
Дионатан
ЦЗ
34
Оливер Шентон
ЦП
1
Джек Батлэнд
ВР
14
Стив Сидуэлл
ЦП
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Сток Сити - Эвертон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Британния Стэдиум
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