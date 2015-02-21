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Астон Вилла - Сток Сити
Астон Вилла - Сток Сити: обзор матча 21 февраля 2015
Астон Вилла
21.02.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Сток Сити
20'
С. Синклейр
45'
М. Диуф
90+3'
В. Мозес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Сток Сити
90'
+6
Желтая карточка
Д. Уолтерс
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Мозес
Вторая желтая
Р. Влаар
90'
+2
Желтая карточка
Р. Влаар
90'
86'
Замена
Дионатан
️️️️
Э. Питерс
86'
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
С. Айрленд
63'
Желтая карточка
Г. Уилэн
Желтая карточка
К. Санчес
59'
Замена
А. Вайманн
️️️️
К. Хиль
58'
45'
ГОЛ! 1:1!
М. Диуф
Пас отдал
С. Айрленд
Замена
А. Сиссоко
️️️️
К. Ричардсон
42'
35'
Желтая карточка
Ф. Вольшайд
ГОЛ! 1:0!
С. Синклейр
Пас отдал
Ф. Делф
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Дионатан
ЦЗ
34
Оливер Шентон
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
4-4-2
1
Гьюзан
15
Ричардсон
21
Хаттон
26
Кларк
12
Влаар
15
Санчес
7
Синклейр
18
Делф
10
Хиль
20
Бентеке
11
Агбонлахор
4-4-2
31
Бегович
27
Бардсли
36
Уилсон
2
Вольшайд
33
Питерс
11
Мозес
12
Уилэн
7
Айрленд
15
Н'Зонзи
92
Диуф
19
Уолтерс
15
Ричардсон
26
Сиссоко
26
Сиссоко
15
Ричардсон
10
Хиль
18
Вайманн
18
Вайманн
10
Хиль
33
Питерс
23
Дионатан
23
Дионатан
33
Питерс
7
Айрленд
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
7
Айрленд
Остались в запасе
Астон Вилла
Сток Сити
24
Шей Гивен
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
Главный тренер
Тим Шервуд
34
Оливер Шентон
ЦП
1
Джек Батлэнд
ВР
16
Чарли Адам
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
Остались в запасе
34
Оливер Шентон
ЦП
1
Джек Батлэнд
ВР
16
Чарли Адам
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Тим Шервуд
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Астон Вилла - Сток Сити
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Вилла Парк
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