Яков Миньков - статистика
#85 | Полузащитник
|Имя
|Яков
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Миньков
|Команда
|Кубань (ЛФЛ)
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 марта 1997 (26 лет)
|Рост
|164
|Вес
|63
|Имя
|Яков
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Миньков
|Команда
|Кубань (ЛФЛ)
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 марта 1997 (26 лет)
|Рост
|164
|Вес
|63
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Академия Кубань
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2016
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|16.04.2016
|86' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|02.04.2016
|75' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|10.03.2016
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|3:3
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|31.10.2015
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|2:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|23.10.2015
|Был в запасе
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:3
|Академия Кубань (Краснодар)
|15.10.2015
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|02.10.2015
|Был в запасе
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)