Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Виктор Афанасьев - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Виктор
    Отчество Викторович
    Фамилия Афанасьев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 апреля 1991 (31 год)
    Рост 183
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.10.2015 Был в запасе Торпедо (Москва) 2:1 Зенит (Пенза)
    31.08.2015 90' -90' Витязь (Подольск) 0:1 Торпедо (Москва)
    24.08.2015 Был в запасе Торпедо (Москва) 0:1 Калуга (Калуга)
    17.08.2015 Был в запасе Авангард (Курск) 1:0 Торпедо (Москва)
    11.08.2015 Был в запасе Торпедо (Москва) 0:1 Чертаново (Москва)
    03.08.2015 87' -90' Зенит (Пенза) 3:0 Торпедо (Москва)
    28.07.2015 Был в запасе Торпедо (Москва) 1:1 Тамбов (Тамбов)
    20.07.2015 Был в запасе Энергомаш (Белгород) 0:2 Торпедо (Москва)
    • Читайте нас: 
    11