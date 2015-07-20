|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2015
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Зенит (Пенза)
|31.08.2015
|90' -90'
|Витязь (Подольск)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|24.08.2015
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Калуга (Калуга)
|17.08.2015
|Был в запасе
|Авангард (Курск)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|11.08.2015
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Чертаново (Москва)
|03.08.2015
|87' -90'
|Зенит (Пенза)
|3:0
|Торпедо (Москва)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Тамбов (Тамбов)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Энергомаш (Белгород)
|0:2
|Торпедо (Москва)