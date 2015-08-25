Даниил Митин - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Митин
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Митин
|Команда
|ЦРФСО
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦРФСО
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2015
|89' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Химки (Химки)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|26.10.2015
|87' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:0
|Домодедово (Москва)
|21.10.2015
|73' -90'
|Волга (Тверь)
|1:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|17.10.2015
|90' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|12.10.2015
|64' -90'
|Москва (Москва)
|2:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|28.09.2015
|Был в запасе
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Строгино (Москва)
|15.09.2015
|Был в запасе
|Коломна (Коломна)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|08.09.2015
|Был в запасе
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:2
|Спартак К (Кострома)
|25.08.2015
|Был в запасе
|ЦРФСО (Смоленск)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|2:2
|ЦРФСО (Смоленск)
|12.08.2015
|1' -90'
|ЦРФСО (Смоленск)
|2:2
|Текстильщик (Иваново)
|04.08.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|2:2
|ЦРФСО (Смоленск)
|28.07.2015
|Был в запасе
|ЦРФСО (Смоленск)
|1:2
|Волга (Тверь)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|1:0
|ЦРФСО (Смоленск)