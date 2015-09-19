Гига Мамулашвили - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Гига
|Отчество
|Теймуразович
|Фамилия
|Мамулашвили
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 октября 1991 (31 год)
|Рост
|181
|Вес
|79
|Имя
|Гига
|Отчество
|Теймуразович
|Фамилия
|Мамулашвили
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 октября 1991 (31 год)
|Рост
|181
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|16
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|3:1
|Волга (Тверь)
|01.11.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|0:3
|Псков-747 (Псков)
|26.10.2015
|1' -90'
|Строгино (Москва)
|4:0
|Волга (Тверь)
|21.10.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|1:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|41'
|17.10.2015
|1' -90'
|Спартак К (Кострома)
|0:1
|Волга (Тверь)
|11.10.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|1:2
|Торпедо Вл (Владимир)
|05.10.2015
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:0
|Волга (Тверь)
|01.10.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|0:2
|Химки (Химки)
|27.09.2015
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|3:0
|Волга (Тверь)
|73'
|19.09.2015
|1' -55'
|Волга (Тверь)
|1:1
|Домодедово (Москва)
|08.09.2015
|1' -55'
|Волга (Тверь)
|0:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|01.09.2015
|1' -83'
|Волга (Тверь)
|1:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|22.08.2015
|1' -77'
|Волга (Тверь)
|1:0
|Москва (Москва)
|18.08.2015
|1' -82'
|Волга (Тверь)
|1:1
|Карелия (Петрозаводск)
|12.08.2015
|39' -90'
|Псков-747 (Псков)
|2:3
|Волга (Тверь)
|90'
|04.08.2015
|62' -90'
|Волга (Тверь)
|2:1
|Строгино (Москва)