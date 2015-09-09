Олег Новиков - статистика
#72 | Вратарь
|Имя
|Олег
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Новиков
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|195
|Вес
|86
|Имя
|Олег
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Новиков
|Команда
|Челябинск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 июля 1992 (30 лет)
|Рост
|195
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Челябинск
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|70' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|7:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|26.10.2015
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|1:2
|Носта (Новотроицк)
|20.10.2015
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|2:0
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|14.10.2015
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|3:0
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|08.10.2015
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|3:0
|Волга (Ульяновск)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|1:3
|Пари НН (Нижний Новгород)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|2:3
|Челябинск (Челябинск)
|21.09.2015
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|1:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|15.09.2015
|Был в запасе
|Динамо (Киров)
|0:3
|Челябинск (Челябинск)
|09.09.2015
|Был в запасе
|Носта (Новотроицк)
|0:1
|Челябинск (Челябинск)
|03.09.2015
|Был в запасе
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|2:1
|Челябинск (Челябинск)
|28.08.2015
|Был в запасе
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:0
|Челябинск (Челябинск)
|21.08.2015
|Был в запасе
|Волга (Ульяновск)
|2:0
|Челябинск (Челябинск)
|16.08.2015
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:0
|Челябинск (Челябинск)
|10.08.2015
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|2:0
|Химик (Дзержинск)
|03.08.2015
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Челябинск (Челябинск)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Челябинск (Челябинск)
|3:0
|Динамо (Киров)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:1
|Челябинск (Челябинск)