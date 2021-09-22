Иван Житников - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Житников
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|175
|Вес
|69
|Имя
|Иван
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Житников
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|175
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2021
|1' -90'
|Динамо (Барнаул)
|0:1
|Пари НН (Нижний Новгород)