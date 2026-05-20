Статистика по турнирам

Саудовская Аравия. Премьер-лига 2025/2026 Саудовская Аравия. Премьер-лига 2024/2025 Клубный чемпионат мира 2023 Саудовская Аравия. Премьер-лига 2023/2024 Бразилия. Серия А 2018 Бразилия. Серия А 2017 Бразилия. Серия А 2016