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Стандард
Боли Болинголи
Статистика
€ 200 тыс
Боли Болинголи - статистика
Стандард
1 июля 1995 (31), Антверпен
#5 | Защитник
180 см
Бельгия | ДР Конго
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Стандард
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Зюлте-Варегем
0 : 1
08.03.2026
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Стандард
1 : 1
27.02.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Стандард
1 : 2
26.12.2025
Сент-Труйден
65' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Дендер
0 : 1
20.12.2025
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Стандард
0 : 1
12.12.2025
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Стандард
0 : 3
23.08.2025
Серкль Брюгге
1' - 46'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Юнион СЖ
3 : 0
16.08.2025
Стандард
46' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Стандард
2 : 1
10.08.2025
Генк
Был в запасе
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