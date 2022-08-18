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    Марьян Радески - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Марьян
    Фамилия Радески
    Команда Академия Пандева
    Состав Основной
    Родной город Прилеп
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 180
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пюник 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -121' Шериф (Тирасполь) 1:0
    (3:2)п    		 Пюник (Ереван)
    18.08.2022 61' -90' Пюник (Ереван) 0:0 Шериф (Тирасполь)
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