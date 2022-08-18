Марьян Радески - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Марьян
|Фамилия
|Радески
|Команда
|Академия Пандева
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прилеп
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Имя
|Марьян
|Фамилия
|Радески
|Команда
|Академия Пандева
|Состав
|Основной
|Родной город
|Прилеп
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пюник
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -121'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
(3:2)п
|Пюник (Ереван)
|18.08.2022
|61' -90'
|Пюник (Ереван)
|0:0
|Шериф (Тирасполь)