Статистика по турнирам

Лига конференций 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Лига конференций 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Лига Европы 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Лига Европы 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015