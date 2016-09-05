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    Эро Маркканен - статистика

    #91 | Нападающий
    Имя Эро
    Фамилия Маркканен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 июля 1991 (31 год)
    Рост 197
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Финляндия 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2017 86' -90' Финляндия 2:2 Турция
    06.10.2017 Был в запасе Хорватия 1:1 Финляндия
    05.09.2017 Был в запасе Косово 0:1 Финляндия
    02.09.2017 1' -90' Финляндия 1:0 Исландия
    82'
    11.06.2017 84' -90' Финляндия 1:2 Украина
    24.03.2017 72' -90' Турция 2:0 Финляндия
    12.11.2016 45' -90' Украина 1:0 Финляндия
    09.10.2016 Был в запасе Финляндия 0:1 Хорватия
    06.10.2016 56' -85' Исландия 3:2 Финляндия
    05.09.2016 Был в запасе Финляндия 1:1 Косово
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