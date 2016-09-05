|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Финляндия
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2017
|86' -90'
|Финляндия
|2:2
|Турция
|06.10.2017
|Был в запасе
|Хорватия
|1:1
|Финляндия
|05.09.2017
|Был в запасе
|Косово
|0:1
|Финляндия
|02.09.2017
|1' -90'
|Финляндия
|1:0
|Исландия
|82'
|11.06.2017
|84' -90'
|Финляндия
|1:2
|Украина
|24.03.2017
|72' -90'
|Турция
|2:0
|Финляндия
|12.11.2016
|45' -90'
|Украина
|1:0
|Финляндия
|09.10.2016
|Был в запасе
|Финляндия
|0:1
|Хорватия
|06.10.2016
|56' -85'
|Исландия
|3:2
|Финляндия
|05.09.2016
|Был в запасе
|Финляндия
|1:1
|Косово