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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Украина - Финляндия
Украина - Финляндия: обзор матча 12 ноября 2016
Украина
12.11.2016, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 4 тур
1 : 0
Завершен
Финляндия
25'
А. Кравец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Финляндия
90'
Желтая карточка
Т. Лам
Замена
Е. Шахов
️️️️
В. Коваленко
89'
Замена
В. Цыганков
️️️️
Е. Коноплянка
83'
83'
Замена
Я. Саксела
️️️️
С. Вяйсянен
Желтая карточка
Э. Соболь
75'
Замена
Р. Ротань
️️️️
А. Зинченко
67'
63'
Замена
Т. Лам
️️️️
М. Халсти
Желтая карточка
А. Зинченко
55'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
45'
+1
45'
Замена
Э. Маркканен
️️️️
А. Ринг
Желтая карточка
А. Кравец
43'
ГОЛ! 1:0!
А. Кравец
Пас отдал
Е. Коноплянка
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
9
Виктор Коваленко
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПП
22
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЛП
17
Сакари Маттила
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
19
Александер Ринг
ЦП
0
Маркус Халсти
АП
13
Кари Аркивуо
ПП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Ханс Баке
Украина
23
Алексей Шевченко
ВР
1
Денис Бойко
ВР
3
Иван Ордец
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
19
Максим Малышев
ОП
14
Руслан Ротань
ЦП
9
Евгений Шахов
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
15
Виктор Цыганков
ПВ
8
Роман Зозуля
ЦФ
19
Артем Беседин
ЦФ
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вальтер Виитала
ВР
6
Юхани Ояла
ЦЗ
16
Томас Лам
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
19
Йони Кауко
ЦП
21
Симон Скрабб
ЦП
19
Янне Саксела
ПП
0
Рупи Риски
ЦФ
9
Эро Маркканен
ЦФ
3-3-1-2-1
12
Пятов
2
Соболь
20
Ракицкий
5
Кучер
17
Зинченко
6
Степаненко
2
Бутко
7
Ярмоленко
10
Коноплянка
9
Коваленко
22
Кравец
3-5-1-1
1
Градецки
2
Араюри
15
Вяйсянен
4
Тойвио
13
Аркивуо
17
Маттила
8
Лод
19
Ринг
22
Райтала
0
Халсти
10
Пукки
10
Коноплянка
15
Цыганков
15
Цыганков
10
Коноплянка
17
Зинченко
14
Ротань
14
Ротань
17
Зинченко
9
Коваленко
9
Шахов
9
Шахов
9
Коваленко
0
Халсти
16
Лам
16
Лам
0
Халсти
15
Вяйсянен
19
Саксела
19
Саксела
15
Вяйсянен
19
Ринг
9
Маркканен
9
Маркканен
19
Ринг
Остались в запасе
Украина
Финляндия
21
Александр Караваев
ПЗ
23
Алексей Шевченко
ВР
1
Денис Бойко
ВР
3
Иван Ордец
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
19
Максим Малышев
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Роман Зозуля
ЦФ
19
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вальтер Виитала
ВР
6
Юхани Ояла
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
19
Йони Кауко
ЦП
21
Симон Скрабб
ЦП
0
Рупи Риски
ЦФ
Главный тренер
Ханс Баке
Остались в запасе
21
Александр Караваев
ПЗ
23
Алексей Шевченко
ВР
1
Денис Бойко
ВР
3
Иван Ордец
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
19
Максим Малышев
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Роман Зозуля
ЦФ
19
Артем Беседин
ЦФ
Остались в запасе
12
Йессе Йоронен
ВР
12
Вальтер Виитала
ВР
6
Юхани Ояла
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
19
Йони Кауко
ЦП
21
Симон Скрабб
ЦП
0
Рупи Риски
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Главный тренер
Ханс Баке
Статистика матча Украина - Финляндия
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Мануэл Жорже Соуза
(Порту)
Стадион:
Черноморец
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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