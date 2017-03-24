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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Турция - Финляндия
Турция - Финляндия: обзор матча 24 марта 2017
Турция
24.03.2017, пятница, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 5 тур
2 : 0
Завершен
Финляндия
9'
Д. Тосун
13'
Д. Тосун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Финляндия
90'
+1
Желтая карточка
Й. Уронен
Желтая карточка
С. Инан
85'
84'
Замена
П. Форселл
️️️️
А. Ринг
Замена
Э. Унал
️️️️
Д. Тосун
84'
75'
Желтая карточка
А. Ринг
72'
Замена
Э. Маркканен
️️️️
Й. Похьянпало
Замена
Э. Мор
️️️️
О. Шахан
72'
68'
Желтая карточка
Т. Пукки
67'
Замена
М. Яхуби
️️️️
С. Маттила
Замена
О. Йокушлу
️️️️
Ю. Малли
63'
43'
Желтая карточка
С. Маттила
38'
Желтая карточка
П. Араюри
ГОЛ! 2:0!
Д. Тосун
Пас отдал
С. Инан
13'
ГОЛ! 1:0!
Д. Тосун
Пас отдал
О. Шахан
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Волкан Бабакан
ВР
3
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
7
Гекхан Генюл
ЦЗ
4
Омер Топрак
ЦЗ
10
Арда Туран
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
15
Мехмет Топал
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
19
Юнус Малли
АП
8
Селчук Инан
ПП
9
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
17
Сакари Маттила
ЦП
8
Перпарим Хетемай
ЦП
19
Александер Ринг
ЦП
13
Кари Аркивуо
ЦП
8
Робин Лод
ПП
10
Теему Пукки
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Турция
12
Онур Реджер Киврак
ВР
23
Харун Текин
ВР
19
Гюрай Вурал
ЛЗ
0
Ялчин Айхан
ЦЗ
14
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
14
Огужан Озякуп
ЦП
21
Эмре Чолак
ЦП
21
Эмре Мор
ПВ
9
Энес Унал
ЦФ
Финляндия
12
Вальтер Виитала
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
14
Моштаг Яхуби
ЦП
19
Юха Пиринен
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
0
Петтери Форселл
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
19
Янне Саксела
ПП
9
Эро Маркканен
ЦФ
3-5-1-1
1
Бабакан
3
Кейбаши
7
Генюл
4
Топрак
10
Туран
20
Шен
15
Топал
5
Шахан
8
Инан
19
Малли
9
Тосун
3-5-2
1
Градецки
3
Мойсандер
2
Араюри
18
Уронен
8
Лод
8
Хетемай
19
Ринг
13
Аркивуо
17
Маттила
20
Похьянпало
10
Пукки
5
Шахан
21
Мор
21
Мор
5
Шахан
19
Малли
5
Йокушлу
5
Йокушлу
19
Малли
9
Тосун
9
Унал
9
Унал
9
Тосун
17
Маттила
14
Яхуби
14
Яхуби
17
Маттила
19
Ринг
0
Форселл
0
Форселл
19
Ринг
20
Похьянпало
9
Маркканен
9
Маркканен
20
Похьянпало
Остались в запасе
Турция
Финляндия
19
Гюрай Вурал
ЛЗ
12
Онур Реджер Киврак
ВР
23
Харун Текин
ВР
0
Ялчин Айхан
ЦЗ
14
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
14
Огужан Озякуп
ЦП
21
Эмре Чолак
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
12
Вальтер Виитала
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
19
Юха Пиринен
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
19
Янне Саксела
ПП
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
19
Гюрай Вурал
ЛЗ
12
Онур Реджер Киврак
ВР
23
Харун Текин
ВР
0
Ялчин Айхан
ЦЗ
14
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
14
Огужан Озякуп
ЦП
21
Эмре Чолак
ЦП
Остались в запасе
12
Вальтер Виитала
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
19
Юха Пиринен
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
19
Янне Саксела
ПП
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Турция - Финляндия
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Анталья
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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