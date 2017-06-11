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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Финляндия - Украина
Финляндия - Украина: обзор матча 11 июня 2017
Финляндия
11.06.2017, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 6 тур
1 : 2
Завершен
Украина
72'
Й. Похьянпало
51'
Е. Коноплянка
75'
А. Беседин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Финляндия - Украина
90'
+2
Желтая карточка
В. Шепелев
87'
Замена
Э. Соболь
️️️️
Е. Коноплянка
Замена
Э. Маркканен
️️️️
Й. Уронен
84'
Желтая карточка
Т. Лам
80'
76'
Замена
В. Шепелев
️️️️
В. Коваленко
75'
ГОЛ! 1:2!
А. Беседин
Пас отдал
Я. Ракицкий
Желтая карточка
М. Яхуби
74'
ГОЛ! 1:1!
Й. Похьянпало
72'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Р. Лод
68'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
Т. Пукки
68'
65'
Замена
А. Беседин
️️️️
Е. Селезнев
58'
Желтая карточка
В. Коваленко
55'
Желтая карточка
Е. Коноплянка
51'
ГОЛ! 0:1!
Е. Коноплянка
39'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
6
Юхани Ояла
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
16
Томас Лам
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
14
Моштаг Яхуби
ЦП
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
13
Кари Аркивуо
ЦП
8
Робин Лод
ПП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
3
Иван Ордец
ЦЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
9
Виктор Коваленко
АП
8
Руслан Малиновский
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Финляндия
23
Ансси Яаккола
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
5
Валлтери Морен
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
8
Перпарим Хетемай
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
19
Юха Пиринен
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
19
Янне Саксела
ПП
0
Рупи Риски
ЦФ
9
Эро Маркканен
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Украина
23
Алексей Шевченко
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
5
Александр Кучер
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
19
Максим Малышев
ОП
9
Николай Морозюк
ЦП
13
Владимир Шепелев
ЦП
9
Евгений Шахов
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
15
Виктор Цыганков
ПВ
19
Артем Беседин
ЦФ
3-2-4-1
1
Градецки
16
Лам
18
Уронен
3
Мойсандер
22
Райтала
6
Ояла
14
Яхуби
21
Хямяляйнен
13
Аркивуо
8
Лод
10
Пукки
4-1-1-3-1
12
Пятов
20
Ракицкий
2
Бутко
3
Ордец
22
Матвиенко
6
Степаненко
8
Малиновский
7
Ярмоленко
9
Коваленко
10
Коноплянка
11
Селезнев
8
Лод
9
Йенсен
9
Йенсен
8
Лод
18
Уронен
9
Маркканен
9
Маркканен
18
Уронен
10
Пукки
20
Похьянпало
20
Похьянпало
10
Пукки
10
Коноплянка
2
Соболь
2
Соболь
10
Коноплянка
9
Коваленко
13
Шепелев
13
Шепелев
9
Коваленко
11
Селезнев
19
Беседин
19
Беседин
11
Селезнев
Остались в запасе
Финляндия
Украина
23
Ансси Яаккола
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
5
Валлтери Морен
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
8
Перпарим Хетемай
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
19
Юха Пиринен
ЦП
19
Янне Саксела
ПП
0
Рупи Риски
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
15
Виктор Цыганков
ПВ
23
Алексей Шевченко
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
5
Александр Кучер
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
19
Максим Малышев
ОП
9
Николай Морозюк
ЦП
9
Евгений Шахов
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Андрей Шевченко
Остались в запасе
23
Ансси Яаккола
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
5
Валлтери Морен
ЦЗ
15
Саули Вяйсянен
ЦЗ
8
Перпарим Хетемай
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
19
Юха Пиринен
ЦП
19
Янне Саксела
ПП
0
Рупи Риски
ЦФ
Остались в запасе
15
Виктор Цыганков
ПВ
23
Алексей Шевченко
ВР
1
Андрей Лунин
ВР
5
Александр Кучер
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
19
Максим Малышев
ОП
9
Николай Морозюк
ЦП
9
Евгений Шахов
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
Главный тренер
Маркку Канерва
Главный тренер
Андрей Шевченко
Статистика матча Финляндия - Украина
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Алон Йефет
(Нетанья)
Стадион:
Олимпик Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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