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Серия А 2026/2027
Команды
Торино
Роландо Мандрагора
Статистика
€ 9 млн
Роландо Мандрагора - статистика
Торино
29 июня 1997 (29), Неаполь
#8 | Полузащитник
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Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
1 : 1
19.09.2026
Торино
1' - 90'
77'
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 2
14.09.2026
Рома
1' - 83'
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 2
05.09.2026
Торино
1' - 90'
73'
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
0 : 3
29.08.2026
Фрозиноне
71' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Серия А 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Италия. Серия А 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торино
3
1
1
0
0
Фиорентина
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
1 : 1
19.09.2026
Торино
1' - 90'
77'
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 2
14.09.2026
Рома
1' - 83'
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 2
05.09.2026
Торино
1' - 90'
73'
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
0 : 3
29.08.2026
Фрозиноне
71' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
4 : 0
24.08.2026
Фиорентина
74' - 90'
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