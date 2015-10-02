Борха Фернандес - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Борха
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Сельта
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Виго
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 августа 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Борха
|Фамилия
|Фернандес
|Команда
|Сельта
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Виго
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 августа 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сельта
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2016
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|14.02.2016
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|6:1
|Сельта (Виго)
|24.01.2016
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|3:0
|Сельта (Виго)
|10.01.2016
|82' -90'
|Сельта (Виго)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|03.01.2016
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|2:0
|Сельта (Виго)
|12.12.2015
|71' -90'
|Сельта (Виго)
|1:0
|Эспаньол (Барселона)
|06.12.2015
|77' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Сельта (Виго)
|22.11.2015
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:0
|Сельта (Виго)
|02.10.2015
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)