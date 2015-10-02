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    Борха Фернандес - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Борха
    Фамилия Фернандес
    Команда Сельта
    Состав Молодежный
    Родной город Виго
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 августа 1995 (27 лет)
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сельта 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2016 Был в запасе Сельта (Виго) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    14.02.2016 Был в запасе Барселона (Барселона) 6:1 Сельта (Виго)
    24.01.2016 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 3:0 Сельта (Виго)
    10.01.2016 82' -90' Сельта (Виго) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    03.01.2016 Был в запасе Малага (Малага) 2:0 Сельта (Виго)
    12.12.2015 71' -90' Сельта (Виго) 1:0 Эспаньол (Барселона)
    06.12.2015 77' -90' Бетис (Севилья) 1:1 Сельта (Виго)
    22.11.2015 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 2:0 Сельта (Виго)
    02.10.2015 Был в запасе Сельта (Виго) 0:0 Хетафе (Хетафе)
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