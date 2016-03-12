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Борха Фернандес
Статистика
Борха Фернандес - статистика
Завершил карьеру
16 августа 1995 (31), Виго
#28 | Полузащитник
Испания
Статистика
Публикации
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2019/2020
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сельта
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
1 : 0
12.03.2016
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
6 : 1
14.02.2016
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
3 : 0
24.01.2016
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Сельта
0 : 2
10.01.2016
Атлетико
82' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Малага
2 : 0
03.01.2016
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Сельта
1 : 0
12.12.2015
Эспаньол
71' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
1 : 1
06.12.2015
Сельта
77' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
2 : 0
22.11.2015
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
0 : 0
02.10.2015
Хетафе
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