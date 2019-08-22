Николай Томсен - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Томсен
|Команда
|Волеренга
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скаген
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Николай
|Фамилия
|Томсен
|Команда
|Волеренга
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скаген
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копенгаген
|5
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2020
|Был в запасе
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|1:0
|Копенгаген (Копенгаген)
|27.02.2020
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|1:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|20.02.2020
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Селтик (Глазго)
|12.12.2019
|1' -80'
|Копенгаген (Копенгаген)
|0:1
|Мальме (Мальме)
|63'
|28.11.2019
|1' -79'
|Лугано (Лугано)
|0:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|27'
|07.11.2019
|82' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Динамо (Киев)
|24.10.2019
|75' -90'
|Динамо (Киев)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|29.08.2019
|1' -90'
|Рига (Рига)
|1:0
|Копенгаген (Копенгаген)
|22.08.2019
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:1
|Рига (Рига)