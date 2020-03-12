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Николай Томсен
Статистика
Николай Томсен - статистика
Завершил карьеру
8 мая 1993 (33), Скаген
#6 | Полузащитник
180 см
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2021/2022
Норвегия. Элитсериен 2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Дания. Плей-офф 2018/2019
Дания. Суперлига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Дания. Плей-офф 2017/2018
Дания. Суперлига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига Европы 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Копенгаген
5
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/8 финала
Истанбул Башакшехир
1 : 0
12.03.2020
Копенгаген
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Селтик
1 : 3
27.02.2020
Копенгаген
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Копенгаген
1 : 1
20.02.2020
Селтик
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Копенгаген
0 : 1
12.12.2019
Мальме
1' - 80'
63'
Лига Европы, 5 тур
Лугано
0 : 1
28.11.2019
Копенгаген
1' - 79'
27'
Лига Европы, 4 тур
Копенгаген
1 : 1
07.11.2019
Динамо К
82' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Динамо К
1 : 1
24.10.2019
Копенгаген
75' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Рига
1 : 0
29.08.2019
Копенгаген
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Копенгаген
3 : 1
22.08.2019
Рига
Был в запасе
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