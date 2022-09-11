Юссуф Коне - статистика
#99 | Защитник
|Имя
|Юссуф
|Фамилия
|Коне
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июля 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Юссуф
|Фамилия
|Коне
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июля 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аяччо
|7
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.01.2023
|1' -59'
|Тулуза (Тулуза)
|2:0
|Аяччо (Аяччо)
|13.11.2022
|1' -90'
|Нант (Нант)
|2:2
|Аяччо (Аяччо)
|35'
|05.11.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|4:2
|Страсбур (Страсбур)
|30.10.2022
|1' -90'
|Осер (Осер)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|21.10.2022
|1' -74'
|Аяччо (Аяччо)
|0:3
|ПСЖ (Париж)
|16.10.2022
|1' -61'
|Труа (Труа)
|1:1
|Аяччо (Аяччо)
|16'
|08.10.2022
|1' -60'
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Аяччо (Аяччо)
|11'
|02.10.2022
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|1:3
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|0:1
|Аяччо (Аяччо)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|2:0
|Аяччо (Аяччо)