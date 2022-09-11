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    Юссуф Коне - статистика

    #99 | Защитник
    Имя Юссуф
    Фамилия Коне
    Команда Аяччо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 июля 1995 (27 лет)
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аяччо 7 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.01.2023 1' -59' Тулуза (Тулуза) 2:0 Аяччо (Аяччо)
    13.11.2022 1' -90' Нант (Нант) 2:2 Аяччо (Аяччо)
    35'
    05.11.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 4:2 Страсбур (Страсбур)
    30.10.2022 1' -90' Осер (Осер) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    21.10.2022 1' -74' Аяччо (Аяччо) 0:3 ПСЖ (Париж)
    16.10.2022 1' -61' Труа (Труа) 1:1 Аяччо (Аяччо)
    16'
    08.10.2022 1' -60' Марсель (Марсель) 1:2 Аяччо (Аяччо)
    11'
    02.10.2022 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 1:3 Клермон (Клермон-Ферранд)
    18.09.2022 Был в запасе Брест (Брест) 0:1 Аяччо (Аяччо)
    11.09.2022 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 0:1 Ницца (Ницца)
    31.08.2022 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 2:0 Аяччо (Аяччо)
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