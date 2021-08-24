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Вандерсон
Статистика
Вандерсон - статистика
Завершил карьеру
2 января 1988 (38), Крузейру-ду-Уэсти
#88 | Полузащитник
167 см
Болгария | Бразилия
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Лига чемпионов 2021/2022
Лига Европы 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Лига чемпионов 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лудогорец
6
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 4 раунд
Лудогорец
2 : 1
24.08.2021
Мальме
1' - 74'
Лига чемпионов, 4 раунд
Мальме
2 : 0
18.08.2021
Лудогорец
62' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Лудогорец
2 : 2
10.08.2021
Олимпиакос
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Олимпиакос
1 : 1
03.08.2021
Лудогорец
89' - 90'
Лига чемпионов, 2 раунд
Лудогорец
3 : 1
28.07.2021
Мура 05
46' - 90'
90'
Лига чемпионов, 2 раунд
Мура 05
0 : 0
21.07.2021
Лудогорец
63' - 90'
Лига чемпионов, 1 раунд
Шахтер
0 : 1
13.07.2021
Лудогорец
1' - 61'
Лига чемпионов, 1 раунд
Лудогорец
1 : 0
07.07.2021
Шахтер
60' - 90'
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