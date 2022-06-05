Индржих Станек - статистика
#36 | Вратарь
|Имя
|Индржих
|Фамилия
|Станек
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Страконице
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 4,50
млн
|Имя
|Индржих
|Фамилия
|Станек
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Родной город
|Страконице
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 90'
|Славия
|2:1
|Виктория
|Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
|04.03.2023
|1' - 90'
|Виктория
|1:1
|Сигма
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|90'
|25.02.2023
|1' - 90'
|Виктория
|2:1
|Слован
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Словацко
|2:0
|Виктория
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Виктория
|2:1
|Динамо
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чехия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2022
|46' -90'
|Швейцария
|2:1
|Чехия
|24.09.2022
|Был в запасе
|Чехия
|0:4
|Португалия
|12.06.2022
|Был в запасе
|Испания
|2:0
|Чехия
|09.06.2022
|1' -90'
|Португалия
|2:0
|Чехия
|05.06.2022
|Был в запасе
|Чехия
|2:2
|Испания
|02.06.2022
|Был в запасе
|Чехия
|2:1
|Швейцария