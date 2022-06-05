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    Индржих Станек - статистика

    #36 | Вратарь
    Имя Индржих
    Фамилия Станек
    Команда Виктория
    Состав Основной
    Родной город Страконице
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 27 апреля 1996 (26 лет)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 4,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 90' Славия 2:1 Виктория Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
    04.03.2023 1' - 90' Виктория 1:1 Сигма Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    90'
    25.02.2023 1' - 90' Виктория 2:1 Слован Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    19.02.2023 1' - 90' Словацко 2:0 Виктория Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    12.02.2023 1' - 90' Виктория 2:1 Динамо Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чехия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2022 46' -90' Швейцария 2:1 Чехия
    24.09.2022 Был в запасе Чехия 0:4 Португалия
    12.06.2022 Был в запасе Испания 2:0 Чехия
    09.06.2022 1' -90' Португалия 2:0 Чехия
    05.06.2022 Был в запасе Чехия 2:2 Испания
    02.06.2022 Был в запасе Чехия 2:1 Швейцария
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