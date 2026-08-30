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Чехия. Шанс Лига
Команды
Славия
Индржих Станек
Статистика
€ 2 млн
Индржих Станек - статистика
Славия
27 апреля 1996 (30), Страконице
#36 | Вратарь
192 см
Чехия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Спарта
0 : 3
30.08.2026
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Спарта
0 : 3
30.08.2026
Славия
Был в запасе
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2025/2026
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
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Чехия. Синот Лига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Славия
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 8 тур
Пафос
4 : 1
28.01.2026
Славия
1' - 90'
Лига чемпионов, 7 тур
Славия
2 : 4
21.01.2026
Барселона
1' - 90'
Лига чемпионов, 6 тур
Тоттенхэм
3 : 0
09.12.2025
Славия
1' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
Славия
0 : 0
25.11.2025
Атлетик
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Славия
0 : 3
04.11.2025
Арсенал
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
Аталанта
0 : 0
22.10.2025
Славия
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
Интер
3 : 0
30.09.2025
Славия
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Славия
2 : 2
17.09.2025
Буде-Глимт
1' - 90'
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