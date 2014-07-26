Иван Янаков - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Федорович
|Фамилия
|Янаков
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Вес
|61
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Иван
|Отчество
|Федорович
|Фамилия
|Янаков
|Команда
|Мариуполь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 1994 (28 лет)
|Рост
|174
|Вес
|61
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мариуполь
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2014
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|3:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|22.11.2014
|Был в запасе
|Олимпик (Донецк)
|3:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|09.11.2014
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:3
|Металлист (Харьков)
|01.11.2014
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|0:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|19.10.2014
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|05.10.2014
|84' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|0:1
|Днепр (Днепр)
|20.09.2014
|70' -90'
|Металлург (Донецк)
|3:0
|Мариуполь (Мариуполь)
|14.09.2014
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:2
|Говерла (Ужгород)
|26.07.2014
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Волынь (Луцк)