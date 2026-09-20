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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Амед
Мбайе Дианье
Статистика
€ 1,70 млн
Мбайе Дианье - статистика
Амед
28 октября 1991 (34)
#45 | Нападающий
191 см
Кот-д'Ивуар | Сенегал
Статистика
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Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Амед
3 : 2
20.09.2026
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Амед
5 : 0
13.09.2026
Истанбул Башакшехир
79' - 90'
83'
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
2 : 2
06.09.2026
Амед
1' - 46'
Турция. Суперлига, 3 тур
Амед
2 : 1
31.08.2026
Трабзонспор
1' - 79'
45'
45'
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2026/2027
Турция. Суперлига 2022/2023
Лига Европы 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Турция. Суперлига 2021/2022
Англия. Премьер-лига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Турция. Суперлига 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Турция. Суперлига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Турция. Суперлига 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Амед
5
1/-1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 6 тур
Амед
3 : 2
20.09.2026
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Амед
5 : 0
13.09.2026
Истанбул Башакшехир
79' - 90'
83'
Турция. Суперлига, 4 тур
Касымпаша
2 : 2
06.09.2026
Амед
1' - 46'
Турция. Суперлига, 3 тур
Амед
2 : 1
31.08.2026
Трабзонспор
1' - 79'
45'
45'
Турция. Суперлига, 2 тур
Коджаэлиспор
2 : 0
24.08.2026
Амед
68' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Амед
3 : 0
16.08.2026
Эрзурумспор
1' - 64'
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