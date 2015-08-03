Роман Клюкин - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Роман
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Клюкин
|Команда
|Орел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|186
|Вес
|78
|Имя
|Роман
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Клюкин
|Команда
|Орел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|186
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Орел
|1
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|Был в запасе
|Орел (Орел)
|1:0
|Витязь (Подольск)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Орел (Орел)
|0:1
|Авангард (Курск)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Чертаново (Москва)
|2:0
|Орел (Орел)
|11.10.2015
|1' -90'
|Орел (Орел)
|0:3
|Тамбов (Тамбов)
|14.09.2015
|Был в запасе
|Локомотив (Лиски)
|1:0
|Орел (Орел)
|07.09.2015
|Был в запасе
|Орел (Орел)
|0:0
|Металлург Л (Липецк)
|31.08.2015
|Был в запасе
|Арсенал-2 (Тула)
|2:1
|Орел (Орел)
|24.08.2015
|Был в запасе
|Орел (Орел)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|17.08.2015
|Был в запасе
|Витязь (Подольск)
|1:0
|Орел (Орел)
|03.08.2015
|Был в запасе
|Авангард (Курск)
|1:0
|Орел (Орел)