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    Роман Клюкин - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Роман
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Клюкин
    Команда Орел
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 27 марта 1997 (25 лет)
    Рост 186
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Орел 1 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 Был в запасе Орел (Орел) 1:0 Витязь (Подольск)
    25.10.2015 Был в запасе Орел (Орел) 0:1 Авангард (Курск)
    18.10.2015 Был в запасе Чертаново (Москва) 2:0 Орел (Орел)
    11.10.2015 1' -90' Орел (Орел) 0:3 Тамбов (Тамбов)
    14.09.2015 Был в запасе Локомотив (Лиски) 1:0 Орел (Орел)
    07.09.2015 Был в запасе Орел (Орел) 0:0 Металлург Л (Липецк)
    31.08.2015 Был в запасе Арсенал-2 (Тула) 2:1 Орел (Орел)
    24.08.2015 Был в запасе Орел (Орел) 1:0 Динамо Бр (Брянск)
    17.08.2015 Был в запасе Витязь (Подольск) 1:0 Орел (Орел)
    03.08.2015 Был в запасе Авангард (Курск) 1:0 Орел (Орел)
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