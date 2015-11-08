Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 17 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 16 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 9 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 8 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 7 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 6 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 5 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 2 тур
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 1 тур