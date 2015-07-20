Артем Жмакин - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Жмакин
|Команда
|Авангард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|174
|Вес
|65
|Имя
|Артем
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Жмакин
|Команда
|Авангард
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|174
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Авангард
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2015
|81' -90'
|Арсенал-2 (Тула)
|0:3
|Авангард (Курск)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Авангард (Курск)
|2:2
|Динамо Бр (Брянск)
|21.09.2015
|56' -90'
|Авангард (Курск)
|1:0
|Калуга (Калуга)
|14.09.2015
|64' -90'
|Авангард (Курск)
|1:1
|Энергомаш (Белгород)
|07.09.2015
|79' -90'
|Чертаново (Москва)
|1:2
|Авангард (Курск)
|22.08.2015
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|3:1
|Авангард (Курск)
|03.08.2015
|1' -36'
|Авангард (Курск)
|1:0
|Орел (Орел)
|28.07.2015
|1' -65'
|Локомотив (Лиски)
|0:0
|Авангард (Курск)
|20.07.2015
|57' -90'
|Авангард (Курск)
|1:1
|Металлург Л (Липецк)