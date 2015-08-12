Артем Викулов - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Артем
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Викулов
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Вес
|75
|Имя
|Артем
|Отчество
|Константинович
|Фамилия
|Викулов
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коломна
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:1
|Коломна (Коломна)
|26.10.2015
|78' -90'
|Коломна (Коломна)
|0:2
|Текстильщик (Иваново)
|11.10.2015
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|5:0
|Коломна (Коломна)
|05.10.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|1:3
|Москва (Москва)
|01.10.2015
|Был в запасе
|Карелия (Петрозаводск)
|2:0
|Коломна (Коломна)
|21.09.2015
|84' -90'
|Строгино (Москва)
|2:0
|Коломна (Коломна)
|15.09.2015
|82' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|25.08.2015
|70' -90'
|Коломна (Коломна)
|1:3
|Торпедо Вл (Владимир)
|18.08.2015
|84' -90'
|Сочи (Сочи)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|12.08.2015
|86' -90'
|Коломна (Коломна)
|1:2
|Химки (Химки)
|04.08.2015
|86' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|4:1
|Коломна (Коломна)
|28.07.2015
|77' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:3
|Домодедово (Москва)
|20.07.2015
|79' -90'
|Волга (Тверь)
|4:2
|Коломна (Коломна)