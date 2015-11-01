Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Артем Викулов - статистика

Завершил карьеру
16 июля 1996 (30)
#9 | Нападающий
178 см | 75 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коломна
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
Химки
1 : 1
01.11.2015
Коломна
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 17 тур
Коломна
0 : 2
26.10.2015
Текстильщик
78' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 0
11.10.2015
Коломна
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
Коломна
1 : 3
05.10.2015
Москва
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 12 тур
Карелия
2 : 0
01.10.2015
Коломна
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 10 тур
Строгино
2 : 0
21.09.2015
Коломна
84' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 9 тур
Коломна
2 : 1
15.09.2015
ЦРФСО
82' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
Коломна
1 : 3
25.08.2015
Торпедо Вл
70' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
Сочи
3 : 0
18.08.2015
Коломна
84' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
Коломна
1 : 2
12.08.2015
Химки
86' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Текстильщик
4 : 1
04.08.2015
Коломна
86' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур
Коломна
2 : 3
28.07.2015
Домодедово
77' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 1 тур
Волга
4 : 2
20.07.2015
Коломна
79' - 90'
Главные новости
Головин сам запросил трансфер в «Зенит»
21:30
Полные составы команд на прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
20:59
1
Агент Головина раскрыл подробности переговоров со «Спартаком»
20:51
Талалаев поддержал коллегу из РПЛ
19:59
Мелкадзе получил наказание от КДК
19:39
1
В «Факеле» рассказали, что сделали с удаленным в матче против «Спартака» игроком
19:29
2
Сафонов рассказал, на что тратит все свободное время
18:57
1
Клопп ввел строгий режим в сборной Германии
18:47
Известны все кандидаты на пост тренера «Енисея»
18:37
1
Уволенный тренер ЦСКА: «Мы ушли с чистой совестью»
18:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+