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Денис Дедечко
Статистика
Денис Дедечко - статистика
Завершил карьеру
2 июля 1987 (39)
#69 | Полузащитник
188 см | 83 кг
Украина
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2018/2019
Украина. Плей-офф 2018/2019
Украина. Премьер-лига 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Украина. Плей-офф 2017/2018
Украина. Премьер-лига 2017/2018
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Россия. ФНЛ 2016/2017
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Украина. Премьер-Лига 2014/2015
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Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Кубок Первого Канала 2008
Суперкубок Украины 2007/2008
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
СКА-Хабаровск
9
3
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 9 тур
Томь
4 : 1
01.09.2018
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
26.08.2018
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Чертаново
2 : 2
18.08.2018
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
12.08.2018
Тамбов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тюмень
1 : 1
08.08.2018
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
04.08.2018
Мордовия
46' - 90'
90'
50'
Россия. ФНЛ, 3 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
29.07.2018
Cибирь
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Краснодар-2
1 : 1
22.07.2018
СКА-Хабаровск
1' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
17.07.2018
Армавир
1' - 90'
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