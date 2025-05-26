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Саад Бгуир - статистика

Завершил карьеру
22 марта 1994 (32)
#18 | Полузащитник
Тунис
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Вахда
17
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
26.05.2025
Аль-Вахда
1' - 60'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Вахда
1 : 1
21.05.2025
Аль-Хиляль
1' - 79'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Кадисия
3 : 1
15.05.2025
Аль-Вахда
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Вахда
1 : 0
10.05.2025
Аль-Фат
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 2
01.05.2025
Аль-Вахда
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Вахда
2 : 3
22.04.2025
Аль-Ахли
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Таавун
0 : 2
19.04.2025
Аль-Вахда
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Дамак
0 : 1
10.04.2025
Аль-Вахда
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Халидж
0 : 2
14.03.2025
Аль-Вахда
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Вахда
3 : 1
06.03.2025
Аль-Раед
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Фейха
0 : 0
01.03.2025
Аль-Вахда
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Вахда
0 : 2
25.02.2025
Аль-Наср
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Вахда
0 : 2
25.02.2025
Аль-Наср
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Холуд
1 : 0
22.02.2025
Аль-Вахда
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Вахда
1 : 4
15.02.2025
Аль-Иттихад
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Оруба
4 : 2
07.02.2025
Аль-Вахда
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Рияд
1 : 0
30.01.2025
Аль-Вахда
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Вахда
2 : 2
25.01.2025
Аль-Иттифак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Хиляль
4 : 1
21.01.2025
Аль-Вахда
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 15 тур
Аль-Вахда
0 : 3
17.01.2025
Аль-Кадисия
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фат
1 : 2
09.01.2025
Аль-Вахда
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Вахда
2 : 3
05.12.2024
Аль-Охдуд
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Ахли
1 : 0
29.11.2024
Аль-Вахда
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Вахда
1 : 0
23.11.2024
Аль-Таавун
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Вахда
2 : 3
09.11.2024
Дамак
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Шабаб
3 : 1
31.10.2024
Аль-Вахда
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Аль-Вахда
1 : 3
24.10.2024
Халидж
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Раед
2 : 2
19.10.2024
Аль-Вахда
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Вахда
2 : 2
03.10.2024
Аль-Фейха
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Наср
2 : 0
27.09.2024
Аль-Вахда
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Вахда
0 : 1
19.09.2024
Аль-Холуд
Был в запасе
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