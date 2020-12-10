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Кристиан Бенавенте
Статистика
€ 200 тыс
Кристиан Бенавенте - статистика
Спортинг Кристал
19 мая 1994 (32)
#14 | Полузащитник
172 см | 68 кг
Перу | Испания
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Англия. Чемпионшип 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Антверпен
6
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Тоттенхэм
2 : 0
10.12.2020
Антверпен
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Антверпен
3 : 1
03.12.2020
Лудогорец
1' - 64'
19'
Лига Европы, 4 тур
ЛАСК
0 : 2
26.11.2020
Антверпен
1' - 66'
Лига Европы, 3 тур
Антверпен
0 : 1
05.11.2020
ЛАСК
75' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Антверпен
1 : 0
29.10.2020
Тоттенхэм
88' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Лудогорец
1 : 2
22.10.2020
Антверпен
1' - 59'
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