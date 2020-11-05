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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Антверпен - ЛАСК
Антверпен - ЛАСК: обзор матча 05 ноября 2020
Антверпен
05.11.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа J, 3 тур
0 : 1
Завершен
ЛАСК
55'
Й. Эггештайн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - ЛАСК
90'
+3
Желтая карточка
А. Шлагер
Желтая карточка
Н. Ампома
86'
Замена
Ф. Бойя
️️️️
Ф. Арун
86'
Замена
Д. Лукаку
️️️️
Л. Рафаэлов
86'
Желтая карточка
П. Геркенс
75'
Замена
К. Бенавенте
️️️️
С. Юклеред
75'
68'
Вторая желтая
Д. Холланд
66'
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
А. Грубер
Замена
Н. Ампома
️️️️
Б. Верстате
65'
Замена
А. Бута
️️️️
К. Миеси
63'
55'
ГОЛ! 0:1!
Й. Эггештайн
Пас отдал
А. Грубер
40'
Замена
Й. Эггештайн
️️️️
М. Рагуц
39'
Желтая карточка
Р. Ранфтль
33'
Желтая карточка
Д. Холланд
Желтая карточка
Б. Верстате
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
38
Фарис Арун
ЛП
23
Кодзи Миеси
ЦП
18
Симен Юклеред
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
5
Петар Филипович
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
9
Марко Рагуц
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Антверпен
1
Алиреза Бейранванд
ВР
20
Аурелиу Бута
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
36
Томас Гебауэр
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
20
Патрик Плойер
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
3-5-1-1
1
Бутез
4
Сек
18
Онгла
2
Де Лат
38
Арун
18
Геркенс
11
Рафаэлов
4
Верстате
18
Юклеред
23
Миеси
70
Мбокани
2-1-4-3
30
Шлагер
18
Траунер
28
Визингер
8
Холланд
26
Ранфтль
34
Михорль
36
Реннер
5
Филипович
18
Балич
9
Грубер
9
Рагуц
23
Миеси
20
Бута
20
Бута
23
Миеси
11
Рафаэлов
94
Лукаку
94
Лукаку
11
Рафаэлов
18
Юклеред
14
Бенавенте
14
Бенавенте
18
Юклеред
38
Арун
34
Бойя
34
Бойя
38
Арун
4
Верстате
11
Ампома
11
Ампома
4
Верстате
9
Грубер
36
Гойгингер
36
Гойгингер
9
Грубер
9
Рагуц
19
Эггештайн
19
Эггештайн
9
Рагуц
Остались в запасе
Антверпен
ЛАСК
1
Алиреза Бейранванд
ВР
26
Тобиас Лаваль
ВР
20
Патрик Плойер
ЦФ
36
Томас Гебауэр
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
1
Алиреза Бейранванд
ВР
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
20
Патрик Плойер
ЦФ
36
Томас Гебауэр
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
27
Штефан Хаудум
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Антверпен - ЛАСК
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
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