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Лига Европы 2026/2027
Тоттенхэм - Антверпен
Тоттенхэм - Антверпен: обзор матча 10 декабря 2020
Тоттенхэм
10.12.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа J, 6 тур
2 : 0
Завершен
Антверпен
57'
К. Винисиус
71'
Д. Ло Чельсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Антверпен
Желтая карточка
Д. Санчес
87'
77'
Желтая карточка
Н. Ампома
72'
Замена
Б. Верстате
️️️️
А. Сек
72'
Замена
К. Миеси
️️️️
М. Бенсон
ГОЛ! 2:0!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
Г. Кейн
71'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Л. Моура
68'
Замена
Г. Кейн
️️️️
К. Винисиус
58'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Г. Уинкс
58'
Замена
Х. Сон
️️️️
Г. Бэйл
58'
58'
Замена
С. Юклеред
️️️️
Д. Лукаку
58'
Замена
Ф. Бойя
️️️️
М. Онгла
ГОЛ! 1:0!
К. Винисиус
Пас отдал
Г. Бэйл
57'
46'
Замена
Н. Ампома
️️️️
Л. Рафаэлов
Замена
С. Бергвейн
️️️️
С. Регилон
46'
25'
Желтая карточка
А. Сек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Серхио Регилон
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Антверпен
1
Алиреза Бейранванд
ВР
4
Абдулайе Сек
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
38
Фарис Арун
ЛП
94
Джордан Лукаку
ЦП
14
Кристиан Бенавенте
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
14
Мануэль Бенсон
ПВ
Тоттенхэм
41
Элфи Уайтман
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
47
Джек Кларк
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
9
Гарри Кейн
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
41
Тьям Шевон
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
18
Симен Юклеред
ЦП
23
Кодзи Миеси
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
11
Нана Ампома
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Харт
5
Танганга
6
Санчес
2
Доэрти
3
Регилон
4
Дэвис
4
Уинкс
18
Бэйл
20
Ло Чельсо
7
Моура
95
Винисиус
3-2-4-1
1
Бейранванд
21
Батубинсика
25
Гелин
18
Онгла
20
Бута
4
Сек
94
Лукаку
14
Бенавенте
11
Рафаэлов
38
Арун
14
Бенсон
7
Моура
17
Сиссоко
17
Сиссоко
7
Моура
4
Уинкс
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
4
Уинкс
18
Бэйл
7
Сон
7
Сон
18
Бэйл
95
Винисиус
9
Кейн
9
Кейн
95
Винисиус
3
Регилон
34
Бергвейн
34
Бергвейн
3
Регилон
94
Лукаку
18
Юклеред
18
Юклеред
94
Лукаку
14
Бенсон
23
Миеси
23
Миеси
14
Бенсон
4
Сек
4
Верстате
4
Верстате
4
Сек
18
Онгла
34
Бойя
34
Бойя
18
Онгла
11
Рафаэлов
11
Ампома
11
Ампома
11
Рафаэлов
Остались в запасе
Тоттенхэм
Антверпен
47
Джек Кларк
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
41
Элфи Уайтман
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
8
Деле Алли
АП
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Жан Бутез
ВР
41
Тьям Шевон
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
41
Элфи Уайтман
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
8
Деле Алли
АП
7
Харви Уайт
ЦФ
Остались в запасе
1
Жан Бутез
ВР
41
Тьям Шевон
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Тоттенхэм - Антверпен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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