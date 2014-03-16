Джозеф Минала - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Джозеф
|Фамилия
|Минала
|Команда
|Лацио
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Яунде
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Джозеф
|Фамилия
|Минала
|Команда
|Лацио
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Яунде
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лацио
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.05.2014
|89' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|10.05.2014
|80' -90'
|Интер (Милан)
|4:1
|Лацио (Рим)
|27.04.2014
|Был в запасе
|Ливорно (Ливорно)
|0:2
|Лацио (Рим)
|19.04.2014
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:3
|Торино (Турин)
|13.04.2014
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|4:2
|Лацио (Рим)
|06.04.2014
|77' -90'
|Лацио (Рим)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|30.03.2014
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:2
|Парма (Парма)
|26.03.2014
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|2:0
|Лацио (Рим)
|16.03.2014
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:2
|Лацио (Рим)