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    Джозеф Минала - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Джозеф
    Фамилия Минала
    Команда Лацио
    Состав Молодежный
    Родной город Яунде
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 августа 1996 (26 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лацио 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.05.2014 89' -90' Лацио (Рим) 1:0 Болонья (Болонья)
    10.05.2014 80' -90' Интер (Милан) 4:1 Лацио (Рим)
    27.04.2014 Был в запасе Ливорно (Ливорно) 0:2 Лацио (Рим)
    19.04.2014 Был в запасе Лацио (Рим) 3:3 Торино (Турин)
    13.04.2014 Был в запасе Наполи (Неаполь) 4:2 Лацио (Рим)
    06.04.2014 77' -90' Лацио (Рим) 2:0 Сампдория (Генуя)
    30.03.2014 Был в запасе Лацио (Рим) 3:2 Парма (Парма)
    26.03.2014 Был в запасе Дженоа (Генуя) 2:0 Лацио (Рим)
    16.03.2014 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:2 Лацио (Рим)
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