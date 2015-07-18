|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.11.2015
|51' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|0:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|30.10.2015
|1' -72'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|15.10.2015
|90' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|1:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|02.10.2015
|90' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|20.09.2015
|53' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|4:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|28.08.2015
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|15.08.2015
|70' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|31.07.2015
|73' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|18.07.2015
|Был в запасе
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Динамо (мол) (Москва)