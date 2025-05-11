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Ондрей Петрак
Статистика
Ондрей Петрак - статистика
Завершил карьеру
11 марта 1992 (34), Прага
#31 | Полузащитник
186 см | 73 кг
Чехия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Германия. Бундеслига 2018/2019
Германия. Кубок 2018/2019
Германия. Бундеслига 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Богемианс 1905
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Слован
1 : 0
11.05.2025
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Богемианс 1905
4 : 1
04.05.2025
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Баник
1 : 0
19.04.2025
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Богемианс 1905
1 : 2
13.04.2025
Виктория
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Пардубице
2 : 0
05.04.2025
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Богемианс 1905
1 : 1
29.03.2025
Теплице
71' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Богемианс 1905
1 : 0
09.02.2025
Динамо
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Виктория
2 : 0
10.11.2024
Богемианс 1905
1' - 32'
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Богемианс 1905
0 : 0
03.11.2024
Пардубице
1' - 79'
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Богемианс 1905
2 : 2
20.10.2024
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 3
06.10.2024
Богемианс 1905
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 4
29.09.2024
Славия
1' - 90'
34'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Слован
2 : 2
22.09.2024
Богемианс 1905
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
31.08.2024
Богемианс 1905
1' - 78'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 2
24.08.2024
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Карвина
1 : 2
17.08.2024
Богемианс 1905
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Богемианс 1905
1 : 2
10.08.2024
Спарта
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Словацко
0 : 0
03.08.2024
Богемианс 1905
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Богемианс 1905
2 : 1
20.07.2024
Баник
Был в запасе
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