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Лука Маниеро
Статистика
Лука Маниеро - статистика
Завершил карьеру
12 июня 1995 (31), Падова
#78 | Вратарь
187 см | 85 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Циттаделла
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия В, 38 тур
Циттаделла
3 : 1
09.05.2025
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 37 тур
Фрозиноне
1 : 1
04.05.2025
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 35 тур
Реджана 1919
2 : 1
25.04.2025
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 33 тур
Сампдория
1 : 0
12.04.2025
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Циттаделла
0 : 0
05.04.2025
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Кремонезе
2 : 2
29.03.2025
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Циттаделла
1 : 2
15.03.2025
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Циттаделла
1 : 5
09.03.2025
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Юве Стабиа
0 : 1
01.03.2025
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Циттаделла
0 : 2
22.02.2025
Модена
1' - 90'
Италия. Серия В, 26 тур
Катанцаро
1 : 0
14.02.2025
Циттаделла
1' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Пиза
0 : 1
08.02.2025
Циттаделла
1' - 90'
Италия. Серия В, 24 тур
Циттаделла
0 : 2
01.02.2025
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 23 тур
Козенца
0 : 1
25.01.2025
Циттаделла
46' - 90'
Италия. Серия В, 22 тур
Циттаделла
1 : 2
18.01.2025
Мантова
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Чезена
0 : 0
12.01.2025
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Циттаделла
2 : 1
29.12.2024
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Циттаделла
0 : 2
10.11.2024
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Палермо
0 : 1
03.11.2024
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Циттаделла
0 : 0
30.10.2024
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Циттаделла
0 : 0
19.10.2024
Козенца
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Сассуоло
6 : 1
05.10.2024
Циттаделла
1' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Циттаделла
1 : 2
27.09.2024
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия В, 6 тур
Мантова
1 : 0
22.09.2024
Циттаделла
1' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Циттаделла
0 : 0
14.09.2024
Катанцаро
1' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Модена
0 : 1
31.08.2024
Циттаделла
1' - 90'
77'
Италия. Серия В, 3 тур
Циттаделла
1 : 1
27.08.2024
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Брешиа
0 : 1
24.08.2024
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 1 тур
Салернитана
2 : 1
17.08.2024
Циттаделла
Был в запасе
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