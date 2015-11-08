Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Иван Фролов - статистика

Завершил карьеру
16 января 1996 (30)
#21 | Полузащитник
182 см | 77 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Строгино
8
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 19 тур
Строгино
4 : 1
08.11.2015
Текстильщик
1' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 18 тур
Строгино
1 : 1
01.11.2015
Домодедово
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 17 тур
Строгино
4 : 0
26.10.2015
Волга
90' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
Знамя Труда
2 : 3
21.10.2015
Строгино
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 15 тур
Строгино
1 : 2
17.10.2015
Москва
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур
Карелия
0 : 3
11.10.2015
Строгино
89' - 90'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 13 тур
Строгино
0 : 1
05.10.2015
Псков
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 11 тур
ЦРФСО
0 : 0
28.09.2015
Строгино
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 10 тур
Строгино
2 : 0
21.09.2015
Коломна
1' - 67'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 9 тур
Спартак К
2 : 1
15.09.2015
Строгино
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 8 тур
Строгино
0 : 0
08.09.2015
Торпедо Вл
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
Сочи
1 : 2
01.09.2015
Строгино
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 6 тур
Химки
2 : 1
23.08.2015
Строгино
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 5 тур
Текстильщик
0 : 0
18.08.2015
Строгино
Был в запасе
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 4 тур
Домодедово
1 : 1
12.08.2015
Строгино
1' - 81'
48'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 3 тур
Волга
2 : 1
04.08.2015
Строгино
1' - 74'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур
Строгино
0 : 0
28.07.2015
Знамя Труда
1' - 59'
44'
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 1 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 1
20.07.2015
Строгино
1' - 57'
Главные новости
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
1
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
1
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
2
Мостовой поставил оценку «Спартаку» за начало сезона
12:10
2
Аршавин – о трансфере Сперцяна: «Деньги перевесили, ничего плохого в этом не вижу»
11:58
Соболева призвали не выпендриваться в сборной России
11:49
Пономарев готов выключить телевизор при показе матчей сборной России
10:42
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+