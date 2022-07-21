Расмус Шуллер - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Расмус
|Фамилия
|Шуллер
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июня 1991 (31 год)
|Рост
|180
|Вес
|77
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Расмус
|Фамилия
|Шуллер
|Команда
|Юргорден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июня 1991 (31 год)
|Рост
|180
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юргорден
|10
|0
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Юргорден (Стокгольм)
|1:0
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|88'
|27.10.2022
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|2:3
|Юргорден (Стокгольм)
|58'
|06.10.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|0:1
|Юргорден (Стокгольм)
|15.09.2022
|1' -64'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:2
|Мольде (Мольде)
|08.09.2022
|61' -90'
|Шэмрок Роверс (Дублин)
|0:0
|Юргорден (Стокгольм)
|81'
|17.08.2022
|1' -71'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|45' 71'
|11.08.2022
|1' -28'
|Юргорден (Стокгольм)
|3:1
|Сепси (Сфынту-Георге)
|04.08.2022
|1' -81'
|Сепси (Сфынту-Георге)
|1:3
|Юргорден (Стокгольм)
|28.07.2022
|1' -88'
|Юргорден (Стокгольм)
|2:0
|Риека (Риека)
|67'
|21.07.2022
|1' -72'
|Риека (Риека)
|1:2
|Юргорден (Стокгольм)