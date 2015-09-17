Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пер Эгиль Фло - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Пер Эгиль
    Фамилия Фло
    Команда Лозанна-Спорт
    Состав Основной
    Родной город Стрин
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 января 1989 (34 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мольде 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2016 1' -90' Мольде (Мольде) 1:0 Севилья (Севилья)
    18.02.2016 1' -90' Севилья (Севилья) 3:0 Мольде (Мольде)
    10.12.2015 1' -90' Аякс (Амстердам) 1:1 Мольде (Мольде)
    26.11.2015 Был в запасе Мольде (Мольде) 0:2 Фенербахче (Стамбул)
    05.11.2015 Был в запасе Селтик (Глазго) 1:2 Мольде (Мольде)
    22.10.2015 52' -90' Мольде (Мольде) 3:1 Селтик (Глазго)
    01.10.2015 Был в запасе Мольде (Мольде) 1:1 Аякс (Амстердам)
    17.09.2015 Был в запасе Фенербахче (Стамбул) 1:3 Мольде (Мольде)
    • Читайте нас: 
    11