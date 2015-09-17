Пер Эгиль Фло - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Пер Эгиль
|Фамилия
|Фло
|Команда
|Лозанна-Спорт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стрин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 января 1989 (34 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Пер Эгиль
|Фамилия
|Фло
|Команда
|Лозанна-Спорт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стрин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 января 1989 (34 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мольде
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2016
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|18.02.2016
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|3:0
|Мольде (Мольде)
|10.12.2015
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|1:1
|Мольде (Мольде)
|26.11.2015
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|0:2
|Фенербахче (Стамбул)
|05.11.2015
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|1:2
|Мольде (Мольде)
|22.10.2015
|52' -90'
|Мольде (Мольде)
|3:1
|Селтик (Глазго)
|01.10.2015
|Был в запасе
|Мольде (Мольде)
|1:1
|Аякс (Амстердам)
|17.09.2015
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|1:3
|Мольде (Мольде)