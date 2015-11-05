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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Селтик - Мольде
Селтик - Мольде: обзор матча 05 ноября 2015
Селтик
05.11.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 4 тур
1 : 2
Завершен
Мольде
26'
К. Коммонс
21'
М. Эльюнусси
37'
Д. Берг Хестад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Мольде
90'
Замена
Р. Габриэльсен
️️️️
Э. Хуссэйн
Красная карточка
Н. Биттон
76'
Замена
Н. Чифци
️️️️
Т. Блэкетт
69'
Желтая карточка
С. Йохансен
66'
62'
Замена
Э. Хестад
️️️️
М. Мострем
45'
Замена
О. Камара
️️️️
Т. Хейланд
Замена
Д. Форрест
️️️️
К. Коммонс
45'
38'
Желтая карточка
М. Линнес
37'
ГОЛ! 1:2!
Д. Берг Хестад
Желтая карточка
М. Лустиг
30'
ГОЛ! 1:1!
К. Коммонс
Пас отдал
Н. Биттон
26'
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Эльюнусси
Замена
Т. Блэкетт
️️️️
Й. Шимунович
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
6
Киран Тирни
ЛЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
15
Крис Коммонс
ЛП
55
Нир Биттон
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
7
Том Рогич
АП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Мольде
34
Этан Хорват
ВР
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
6
Даниэль Берг Хестад
ЦП
10
Томми Хейланд
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Селтик
26
Логан Бэйлли
ВР
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
27
Надир Чифци
ЦФ
Мольде
34
Нейдсон да Силва
ВР
3
Фредрик Берге
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
13
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
21
Агналдо
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
9
Ола Камара
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Гордон
6
Тирни
28
Боята
23
Лустиг
55
Шимунович
55
Биттон
15
Коммонс
10
Йохансен
17
Армстронг
7
Рогич
29
Гриффитс
4-3-1-2
34
Хорват
25
Линнес
4
Форрен
4
Тойвио
23
Риндароу
8
Хуссэйн
24
Сингх
6
Хестад
10
Эльюнусси
9
Мострем
10
Хейланд
15
Коммонс
49
Форрест
49
Форрест
15
Коммонс
55
Шимунович
6
Блэкетт
6
Блэкетт
55
Шимунович
Блэкетт
27
Чифци
27
Чифци
Блэкетт
9
Мострем
5
Хестад
5
Хестад
9
Мострем
8
Хуссэйн
28
Габриэльсен
28
Габриэльсен
8
Хуссэйн
10
Хейланд
9
Камара
9
Камара
10
Хейланд
Остались в запасе
Селтик
Мольде
26
Логан Бэйлли
ВР
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
Главный тренер
Ронни Дейла
34
Нейдсон да Силва
ВР
3
Фредрик Берге
ЦЗ
13
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
21
Агналдо
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
26
Логан Бэйлли
ВР
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
Остались в запасе
34
Нейдсон да Силва
ВР
3
Фредрик Берге
ЦЗ
13
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
21
Агналдо
АП
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Селтик - Мольде
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
- : -
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Лиллестрем
2 : 2
11.10.2026
Мольде
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Селтик Парк
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