Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мольде - Фенербахче
Мольде - Фенербахче: обзор матча 26 ноября 2015
Мольде
26.11.2015, четверг, 23:05
Лига Европы, группа A, 5 тур
0 : 2
Завершен
Фенербахче
68'
Фернандао
84'
О. Туфан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Фенербахче
Красная карточка
К. Риндароу
90'
86'
Замена
Р. ван Перси
️️️️
Фернандао
Замена
Р. Габриэльсен
️️️️
С. Свендсен
86'
84'
ГОЛ! 0:2!
О. Туфан
Пас отдал
Фернандао
81'
Желтая карточка
Нани
81'
Замена
В. Шен
️️️️
Нани
79'
Желтая карточка
М. Кадлец
Желтая карточка
Э. Хуссэйн
77'
Замена
Э. Хестад
️️️️
Д. Берг Хестад
76'
74'
Замена
М. Кадлец
️️️️
Х. Али Калдырым
68'
ГОЛ! 0:1!
Фернандао
Пас отдал
А. Потук
Желтая карточка
Х. Сингх
62'
62'
Желтая карточка
Б. Алвеш
55'
Желтая карточка
С. Кьер
Замена
О. Камара
️️️️
Ф. Гульбрандсен
45'
24'
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
Желтая карточка
Ф. Гульбрандсен
8'
Желтая карточка
В. Форрен
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
34
Этан Хорват
ВР
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
6
Даниэль Берг Хестад
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Фенербахче
1
Фабиано
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
4
Алпер Потук
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
5
Соуза
ЦП
10
Диего
АП
9
Фернандао
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
13
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
21
Агналдо
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
9
Ола Камара
ЦФ
10
Томми Хейланд
ЦФ
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
20
Волкан Шен
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
4-3-1-2
34
Хорват
23
Риндароу
4
Форрен
4
Тойвио
25
Линнес
8
Хуссэйн
6
Хестад
24
Сингх
10
Эльюнусси
7
Свендсен
8
Гульбрандсен
4-3-2-1
1
Фабиано
24
Кьер
22
Алвеш
77
Генюл
33
Али Калдырым
4
Потук
11
Туфан
5
Соуза
10
Диего
17
Нани
9
Фернандао
6
Хестад
5
Хестад
5
Хестад
6
Хестад
7
Свендсен
28
Габриэльсен
28
Габриэльсен
7
Свендсен
8
Гульбрандсен
9
Камара
9
Камара
8
Гульбрандсен
33
Али Калдырым
3
Кадлец
3
Кадлец
33
Али Калдырым
17
Нани
20
Шен
20
Шен
17
Нани
9
Фернандао
32
ван Перси
32
ван Перси
9
Фернандао
Остались в запасе
Мольде
Фенербахче
1
Андреас Линде
ВР
13
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
21
Агналдо
АП
10
Томми Хейланд
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
1
Волкан Демирель
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
13
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
21
Агналдо
АП
10
Томми Хейланд
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Демирель
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Витор Перейра
Статистика матча Мольде - Фенербахче
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
- : -
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Лиллестрем
2 : 2
11.10.2026
Мольде
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Мирослав Зелинка
(Шлапанице)
Стадион:
Акер Стэдион
Новости команд
Все
Мольде
Фенербахче
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
«Чорум» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
7 ноября
1
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
2025.03.07 08:28
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
2025.02.21 17:00
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 16:29
1
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
2025.02.21 01:45
Лукаку перестал быть самым молодым автором гола в еврокубках
2025.02.14 09:08
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
«Чорум» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
7 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+