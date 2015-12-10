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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Мольде
Аякс - Мольде: обзор матча 10 декабря 2015
Аякс
10.12.2015, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 6 тур
1 : 1
Завершен
Мольде
14'
Д. ван де Бек
29'
Х. Сингх
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Мольде
Желтая карточка
Х. Ридевальд
90'
+3
90'
Желтая карточка
Ф. Гульбрандсен
Вторая желтая
Н. Гудель
90'
Замена
Л. Шоне
️️️️
В. Фишер
78'
76'
Замена
Э. Хестад
️️️️
М. Мострем
Желтая карточка
Д. Классен
71'
Желтая карточка
А. Милик
71'
Замена
Р. Базур
️️️️
Д. ван де Бек
64'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
А. Юнес
62'
Желтая карточка
Н. Гудель
62'
52'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
О. Камара
29'
ГОЛ! 1:1!
Х. Сингх
Пас отдал
Д. Берг Хестад
19'
Замена
Д. Берг Хестад
️️️️
Й. Тойвио
ГОЛ! 1:0!
Д. ван де Бек
Пас отдал
Р. ван Рейн
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
18
Дэви Классен
АП
8
Амин Юнес
АП
7
Виктор Фишер
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Мольде
34
Этан Хорват
ВР
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
13
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Мольде
34
Нейдсон да Силва
ВР
6
Даниэль Берг Хестад
ЦП
21
Агналдо
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
3-1-2-2-2
24
Силлессен
35
Дийкс
34
Велтман
16
ван Рейн
44
Ридевальд
6
ван де Бек
8
Гудель
8
Юнес
18
Классен
30
Милик
7
Фишер
3-2-2-1-2
34
Хорват
4
Форрен
13
Фло
4
Тойвио
25
Линнес
28
Габриэльсен
8
Хуссэйн
24
Сингх
10
Эльюнусси
9
Мострем
9
Камара
7
Фишер
20
Шоне
20
Шоне
7
Фишер
6
ван де Бек
23
Базур
23
Базур
6
ван де Бек
8
Юнес
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
8
Юнес
9
Мострем
5
Хестад
5
Хестад
9
Мострем
4
Тойвио
6
Хестад
6
Хестад
4
Тойвио
9
Камара
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
9
Камара
Остались в запасе
Аякс
Мольде
1
Дидрик Бур
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
34
Нейдсон да Силва
ВР
21
Агналдо
АП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
1
Дидрик Бур
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
Остались в запасе
34
Нейдсон да Силва
ВР
21
Агналдо
АП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Аякс - Мольде
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
- : -
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Лиллестрем
2 : 2
11.10.2026
Мольде
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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