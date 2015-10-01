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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мольде - Аякс
Мольде - Аякс: обзор матча 01 октября 2015
Мольде
01.10.2015, четверг, 22:00
Лига Европы, группа A, 2 тур
1 : 1
Завершен
Аякс
7'
Э. Хестад
18'
В. Фишер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Аякс
90'
+4
Желтая карточка
Н. Гудель
89'
Замена
Т. Сереро
️️️️
Р. Базур
81'
Замена
А. Юнес
️️️️
А. Милик
Замена
О. Камара
️️️️
Т. Хейланд
80'
79'
Желтая карточка
Х. Ридевальд
Замена
Й. Тойвио
️️️️
М. Линнес
61'
Замена
С. Свендсен
️️️️
Э. Хестад
59'
40'
Желтая карточка
Й. Велтман
Желтая карточка
Т. Хейланд
27'
18'
ГОЛ! 1:1!
В. Фишер
Пас отдал
Х. Ридевальд
9'
Желтая карточка
К. Тете
ГОЛ! 1:0!
Э. Хестад
Пас отдал
Э. Хуссэйн
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
34
Этан Хорват
ВР
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
6
Даниэль Берг Хестад
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
24
Хармит Сингх
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
10
Томми Хейланд
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Неманья Гудель
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
18
Дэви Классен
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Виктор Фишер
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
13
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
21
Агналдо
АП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
8
Амин Юнес
АП
4-3-1-2
34
Хорват
23
Риндароу
28
Габриэльсен
4
Форрен
25
Линнес
6
Хестад
8
Хуссэйн
24
Сингх
5
Хестад
9
Мострем
10
Хейланд
3-1-2-2-2
24
Силлессен
2
Тете
34
Велтман
35
Дийкс
44
Ридевальд
8
Гудель
23
Базур
21
Эль-Гази
18
Классен
30
Милик
7
Фишер
25
Линнес
4
Тойвио
4
Тойвио
25
Линнес
5
Хестад
7
Свендсен
7
Свендсен
5
Хестад
10
Хейланд
9
Камара
9
Камара
10
Хейланд
23
Базур
17
Сереро
17
Сереро
23
Базур
30
Милик
8
Юнес
8
Юнес
30
Милик
Остались в запасе
Мольде
Аякс
1
Андреас Линде
ВР
13
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
21
Агналдо
АП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
1
Дидрик Бур
ВР
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
13
Пер Эгиль Фло
ЦЗ
21
Агналдо
АП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
1
Дидрик Бур
ВР
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Франк де Бур
Статистика матча Мольде - Аякс
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
- : -
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Лиллестрем
2 : 2
11.10.2026
Мольде
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Павел Рачковски
Стадион:
Акер Стэдион
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