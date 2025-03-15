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Тимо Вернер
Новости
€ 3,50 млн
Тимо Вернер - новости
Сан-Хосе
6 марта 1996 (30), Бад-Каннштатт
#11 | Нападающий
180 см | 75 кг
Германия
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Фото
29-летний Вернер отправился в МЛС
29 января
2
В «Тоттенхэме» определились с будущим арендованного Вернера
2025.03.15 14:28
«Тоттенхэм» продлил аренду Вернера с опцией выкупа
2024.05.28 22:48
Форвард «Тоттенхэма» пропустит остаток сезона
2024.05.01 15:15
АПЛ. Ассист Вернера в дебютном матче помог «Тоттенхэму» сыграть вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2)
2024.01.14 21:27
1
Фото
Вернер стал игроком «Тоттенхэма»
2024.01.09 22:10
3
Тренер «Лейпцига» объяснил, зачем Вернер уходит в «Тоттенхэм»
2024.01.06 22:19
1
Вернер близок к возвращению в АПЛ
2024.01.06 13:49
1
Топ-клуб АПЛ заинтересован в Вернере
2023.11.28 00:24
Роналду, Погба и Азар – в топ-10 разочарований 2022 года по версии Diario Sport
2022.12.29 21:18
Фото
Канте, Погба, Ройс, Вернер – в сборной пропускающих ЧМ-2022 из-за травм от The Guardian
2022.11.17 11:32
1
Вернер пропустит ЧМ-2022 из-за травмы
2022.11.03 19:00
Вернер: «Время в «Челси» было не лучшее. Я ожидал большего»
2022.09.23 23:22
1
Вернер забил в первом матче после возвращения в «РБ Лейпциг»
2022.08.13 17:25
1
«Особенный клуб». Вернер попрощался с «Челси»
2022.08.09 20:15
Фото
«Лейпциг» объявил о возвращении Вернера. Сумма трансфера – 19,5 миллиона
2022.08.09 19:43
3
«Лейпциг» купит Вернера за 19,5 миллиона. В 2020 году «Челси» заплатил за него почти в 3 раза больше
2022.08.08 15:40
Стало известно, сколько «РБ Лейпциг» заплатит за возвращение Вернера
2022.08.07 22:46
2
Вернер близок к возвращению в «Лейпциг»
2022.08.07 15:16
«Реалу» предложили подписать Вернера (El Larguero)
2022.08.01 11:11
«Челси» предложил «Лейпцигу» обмен Гвардиола на Вернера
2022.07.31 13:30
«Ювентус» составил шорт-лист из трех форвардов, которых готов подписать до конца окна
2022.07.31 11:37
2
«Ювентус» и «Челси» обсуждают аренду Вернера
2022.07.27 14:57
Вернер предложен трем клубам
2022.07.27 07:19
1
«Челси» пытается перехватить Мукиэле у «ПСЖ». В сделку могут включить Вернера
2022.07.25 11:20
Стало известно, почему Вернер хочет покинуть «Челси». В нем заинтересован «Ливерпуль»
2022.07.24 10:21
3
«Ливерпуль» заинтересован в Вернере
2022.06.26 20:52
1
«Челси» готов предложить за де Лигта 40-45 миллионов и Вернера
2022.06.25 08:42
1
Лукаку – худший трансфер в истории «Челси» по версии Daily Mail
2022.06.18 17:35
2
«Челси» открыт для предложений по Вернеру, Зиешу и Пулишичу
2022.06.09 20:33
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