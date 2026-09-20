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МЛС 2026
Команды
Сан-Хосе
Тимо Вернер
Статистика
€ 3,50 млн
Тимо Вернер - статистика
Сан-Хосе
6 марта 1996 (30), Бад-Каннштатт
#11 | Нападающий
180 см | 75 кг
Германия
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Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Сан-Хосе
2 : 2
20.09.2026
Лос-Анджелес
62' - 90'
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Германия. Бундеслига 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Хосе
12
6/-1
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Сан-Хосе
2 : 2
20.09.2026
Лос-Анджелес
62' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 0
20.08.2026
Сан-Хосе
46' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Цинциннати
4 : 2
02.08.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
57'
26'
США. МЛС, 18 тур
Сан-Хосе
1 : 1
26.07.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
90'
90'
США. МЛС, 17 тур
Сан-Хосе
0 : 4
23.07.2026
Орландо Сити
1' - 74'
45'
США. МЛС, 10 тур
Сент-Луис
2 : 3
26.04.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
69, 83'
США. МЛС, 9 тур
Сан-Хосе
5 : 1
23.04.2026
Остин
1' - 90'
78'
США. МЛС, 8 тур
Лос-Анджелес
1 : 4
20.04.2026
Сан-Хосе
1' - 76'
56'
54'
США. МЛС, 5 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 1
22.03.2026
Сан-Хосе
54' - 90'
31'
США. МЛС, 4 тур
Сан-Хосе
0 : 1
16.03.2026
Сиэтл
1' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Филадельфия Юнион
0 : 1
08.03.2026
Сан-Хосе
46' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Сан-Хосе
2 : 0
01.03.2026
Атланта Юнайтед
61' - 90'
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