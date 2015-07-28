Александр Корольков - статистика
#23 | Вратарь
|Имя
|Александр
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Корольков
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 марта 1989 (34 года)
|Рост
|176
|Вес
|72
|Имя
|Александр
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Корольков
|Команда
|Коломна
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 марта 1989 (34 года)
|Рост
|176
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коломна
|7
|-12
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.04.2016
|Был в запасе
|Коломна (Коломна)
|2:2
|Спартак К (Кострома)
|26.10.2015
|46' -90'
|Коломна (Коломна)
|0:2
|Текстильщик (Иваново)
|21.10.2015
|Был в запасе
|Домодедово (Москва)
|3:0
|Коломна (Коломна)
|17.10.2015
|Был в запасе
|Коломна (Коломна)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|05.10.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|1:3
|Москва (Москва)
|01.10.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|2:0
|Коломна (Коломна)
|27.09.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|0:3
|Псков-747 (Псков)
|15.09.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|04.08.2015
|67' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|4:1
|Коломна (Коломна)
|28.07.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|2:3
|Домодедово (Москва)