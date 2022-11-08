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    Фанис Цандарис - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Фанис
    Фамилия Цандарис
    Команда ПАС Ламия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 июня 1993 (29 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    13.02.2023 1' - 90' ПАС Ламия 1:4 ОФИ Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАС Ламия 19 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.02.2023 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:4 ОФИ (Ираклион)
    30.01.2023 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 0:2 Ионикос (Никея)
    22.01.2023 77' -90' Левадиакос (Левадия) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    14.01.2023 74' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:1 Атромитос (Перистери)
    07.01.2023 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:3 ПАОК (Салоники)
    04.01.2023 1' -90' Астерас (Триполис) 3:0 ПАС Ламия (Ламия)
    29.12.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:1 ПАС (Яннина)
    74'
    21.12.2022 1' -90' АЕК (Афины) 3:0 ПАС Ламия (Ламия)
    13.11.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:3 Панетоликос (Агринио)
    08.11.2022 46' -90' Арис (Салоники) 5:0 ПАС Ламия (Ламия)
    05.11.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Волос (Волос)
    10'
    30.10.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:0 ПАС Ламия (Ламия)
    24.10.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    16.10.2022 1' -67' ПАС Ламия (Ламия) 0:2 Панатинаикос (Афины)
    47'
    08.10.2022 1' -90' Ионикос (Никея) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    01.10.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:0 Левадиакос (Левадия)
    17.09.2022 1' -90' Атромитос (Перистери) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    12.09.2022 1' -90' ПАОК (Салоники) 1:0 ПАС Ламия (Ламия)
    03.09.2022 68' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:0 Астерас (Триполис)
    27.08.2022 69' -90' ПАС (Яннина) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
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