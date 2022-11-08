Фанис Цандарис - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Фанис
|Фамилия
|Цандарис
|Команда
|ПАС Ламия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Фанис
|Фамилия
|Цандарис
|Команда
|ПАС Ламия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 июня 1993 (29 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС Ламия
|19
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.02.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:4
|ОФИ (Ираклион)
|30.01.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|22.01.2023
|77' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|14.01.2023
|74' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:1
|Атромитос (Перистери)
|07.01.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|04.01.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|29.12.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:1
|ПАС (Яннина)
|74'
|21.12.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|13.11.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:3
|Панетоликос (Агринио)
|08.11.2022
|46' -90'
|Арис (Салоники)
|5:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|05.11.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Волос (Волос)
|10'
|30.10.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|24.10.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|16.10.2022
|1' -67'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Панатинаикос (Афины)
|47'
|08.10.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|01.10.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:0
|Левадиакос (Левадия)
|17.09.2022
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|12.09.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|03.09.2022
|68' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|27.08.2022
|69' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)