Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Эмилиано Маркондес - статистика

Норвич Сити
9 марта 1995 (31)
#11 | Полузащитник
Дания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Норвич Сити
16
1
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Чарльтон
0 : 1
21.03.2026
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Норвич Сити
2 : 0
14.03.2026
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Лестер
0 : 2
28.02.2026
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Норвич Сити
2 : 0
25.02.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Норвич Сити
1 : 2
21.02.2026
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Мидлсбро
1 : 0
31.01.2026
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Норвич Сити
0 : 2
04.01.2026
Сток Сити
68' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
01.01.2026
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Норвич Сити
1 : 0
26.12.2025
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Престон
1 : 1
20.12.2025
Норвич Сити
65' - 90'
85'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Норвич Сити
2 : 1
13.12.2025
Саутгемптон
66' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
09.12.2025
Норвич Сити
46' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Уотфорд
3 : 2
06.12.2025
Норвич Сити
1' - 62'
45'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Норвич Сити
3 : 1
29.11.2025
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 66'
9'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
25.11.2025
Оксфорд
1' - 63'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бирмингем Сити
4 : 1
22.11.2025
Норвич Сити
60' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Норвич Сити
1 : 2
08.11.2025
Лестер
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
05.11.2025
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
0 : 2
01.11.2025
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Суонси
2 : 1
25.10.2025
Норвич Сити
70' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
1 : 0
21.10.2025
Норвич Сити
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Норвич Сити
0 : 1
18.10.2025
Бристоль Сити
1' - 59'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ипсвич Таун
3 : 1
05.10.2025
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Норвич Сити
0 : 1
01.10.2025
Вест Бромвич
1' - 61'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Сток Сити
1 : 1
27.09.2025
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Норвич Сити
2 : 3
20.09.2025
Рексхэм
76' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Блэкберн
0 : 2
30.08.2025
Норвич Сити
53' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Норвич Сити
1 : 2
23.08.2025
Мидлсбро
1' - 67'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Портсмут
1 : 2
16.08.2025
Норвич Сити
1' - 46'
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
1
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
2
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
9
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+