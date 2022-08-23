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    Эмилиано Маркондес - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Эмилиано
    Фамилия Маркондес
    Команда Нордшелланд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 марта 1995 (28 лет)
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Силькеборг 2:1 Нордшелланд Дания. Суперлига, 20 тур
    41'
    24.02.2023 1' - 87' Нордшелланд 4:2 Оденсе Дания. Суперлига, 19 тур
    80'
    19.02.2023 1' - 85' Люнгбю 1:1 Нордшелланд Дания. Суперлига, 18 тур
    59'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Борнмут 2 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.12.2022 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 1:0 Борнмут (Борнмут)
    08.11.2022 66' -90' Борнмут (Борнмут) 4:1 Эвертон (Ливерпуль)
    78'
    23.08.2022 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:3
    (3:5)п    		 Борнмут (Борнмут)
    43'
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