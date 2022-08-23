Эмилиано Маркондес - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Эмилиано
|Фамилия
|Маркондес
|Команда
|Нордшелланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 марта 1995 (28 лет)
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Эмилиано
|Фамилия
|Маркондес
|Команда
|Нордшелланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 марта 1995 (28 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Силькеборг
|2:1
|Нордшелланд
|Дания. Суперлига, 20 тур
|41'
|24.02.2023
|1' - 87'
|Нордшелланд
|4:2
|Оденсе
|Дания. Суперлига, 19 тур
|80'
|19.02.2023
|1' - 85'
|Люнгбю
|1:1
|Нордшелланд
|Дания. Суперлига, 18 тур
|59'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Борнмут
|2
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2022
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|1:0
|Борнмут (Борнмут)
|08.11.2022
|66' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|4:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|78'
|23.08.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:3
(3:5)п
|Борнмут (Борнмут)
|43'