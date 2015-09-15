|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Псков-747
|13
|8
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|Домодедово (Москва)
|2:1
|Псков-747 (Псков)
|01.11.2015
|1' -81'
|Волга (Тверь)
|0:3
|Псков-747 (Псков)
|78'
|26.10.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|2:4
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|16'
|21.10.2015
|1' -89'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:1
|Псков-747 (Псков)
|70'
|16.10.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|0:1
|Карелия (Петрозаводск)
|05.10.2015
|1' -74'
|Строгино (Москва)
|0:1
|Псков-747 (Псков)
|20'
|01.10.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|0:1
|ЦРФСО (Смоленск)
|45'
|27.09.2015
|1' -67'
|Коломна (Коломна)
|0:3
|Псков-747 (Псков)
|48' 62' 45'
|21.09.2015
|1' -67'
|Псков-747 (Псков)
|3:1
|Спартак К (Кострома)
|1'
|15.09.2015
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:1
|Псков-747 (Псков)
|08.09.2015
|65' -90'
|Псков-747 (Псков)
|1:1
|Сочи (Сочи)
|67'
|28.07.2015
|88' -90'
|Псков-747 (Псков)
|3:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|20.07.2015
|1' -80'
|Москва (Москва)
|2:0
|Псков-747 (Псков)
|47'