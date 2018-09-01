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Сергей Орлов
Статистика
Сергей Орлов - статистика
Завершил карьеру
20 апреля 1989 (37)
#5 | Нападающий
176 см | 70 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. Вторая лига. Группа 3 2022/2023
Россия. ФНЛ 2018/2019
Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 9 тур
Факел
2 : 2
01.09.2018
Зенит-2
62' - 73'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Ротор
1 : 2
26.08.2018
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Факел
2 : 0
18.08.2018
Химки
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Факел
0 : 1
12.08.2018
Cибирь
60' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Спартак-2
2 : 1
08.08.2018
Факел
1' - 59'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Факел
3 : 0
04.08.2018
Шинник
1' - 87'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Авангард
1 : 0
29.07.2018
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Факел
1 : 2
22.07.2018
Сочи
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Томь
2 : 0
17.07.2018
Факел
87' - 90'
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